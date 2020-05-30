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16:04, 30 мая 2020

Российский футбол ожидает новый ребрендинг

Могут измениться названия всех профессиональных Лиг.

Существующая система названий никак не связана с иерархией. Элитный дивизион называется Премьер-Лигой, второй по силе Футбольной национальной, а третий – профессиональной футбольной. При этом Премьер-лиге подходят два других определения. Она и профессиональная и национальная. Это отметил в эфире радио Комсомольская правда глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, который напомнил, что существующая система формировалась стихийно. Он добавил, что есть два предложения. Первое предполагает возвращение еще советской топонимики – Высшая Лига, а затем Первая и вторая. Согласно второму элитный дивизион будет называться Национальной Лигой, а следом за ней появятся Лига Развития и Лига Регионов. Интересно, что РПЛ совсем недавно провела ребрендинг, а значит деньги были потрачены впустую.

Новые названия у российских футбольных лиг могут появиться в в 2021 году.



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