ВЦИОМ: 60% россиян готовы поддержать поправки в Конституцию

60% россиян готовы поддержать поправки в Конституцию. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более 90% опрошенных в курсе предстоящего голосования, и большая часть из них планирует принять в нем участие. Более половины – около 60% отдадут голос в пользу принятия изменений. 15% заявили ВЦИОМ, что участвовать не будут. Каждый пятый проголосует против.

Большинство из тех, кто поддерживает изменения, считают важными обещания, касающиеся социальной сферы, в первую очередь обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживание и признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Почти также сильно людей волнует защита природы, обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий, выплат, МРОТ не менее прожиточного минимума, а также поддержка научно-технологического развития России, защита исторической правды, закрепление русского языка как языка государствообразующего народа и института брака как союз женщины и мужчины.

Напомним, что предложение о внесении изменений в Конституцию было встречено критикой оппозицией и многими юристами, в том числе из-за поправок об обнулении президентских сроков Владимира Путина и установлении приоритета российских законов над международным правом.



Всеобщее голосование было запланировано на 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии. По данным газеты «Коммерсант», он может пройти в первых числах июля.