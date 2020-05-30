В Ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции

Между силовиками и группой неизвестных произошла перестрелка. По сообщениям Национального антитеррористического комитета, сейчас боевики заблокированы на одной из улиц. Ситуация находится под контролем. О том, сколько всего нападавших и есть ли пострадавшие или убитые пока не сообщается.