В Ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции

Между силовиками и группой неизвестных произошла перестрелка. По сообщениям Национального антитеррористического комитета, сейчас боевики заблокированы на одной из улиц. Ситуация находится под контролем. О том, сколько всего нападавших и есть ли пострадавшие или убитые пока не сообщается.
2020-05-30T16:01:46+03:00
2020-05-30T16:13:45+03:00
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16:01, 30 мая 2020
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