Пентагон приказал привести в готовность военную полицию для подавления протестов Миннеаполисе

Источники агентства Ассошиэйтед Пресс, знакомые с ситуацией, уточняют, что солдаты должны быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов. Массовые беспорядки вспыхнули в дюжине крупных американских городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали по подозрению в подделке документов. Полицейский повалил мужчину на землю и прижал его шею коленом к земле, удерживая Флойда так в течение нескольких минут несмотря на то, что задержанный повторял, что не может дышать.

После смерти афроамериканца уже бывшему полицейскому предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп делает все необходимое, чтобы подавить беспорядки. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, аналогичная ситуация была в 1991 году, когда полицейские избили чернокожего. Таратута добавил, что власти США промедлили с реакцией. Необходимо было сразу заявить о том, что полицейские, застрелившие чернокожего, будут посажены в тюрьму.