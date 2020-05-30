Компания Microsoft заменит британских редакторов новостного портала MSN алгоритмами

Контракт не будут продлевать с тремя десятками сотрудников, которые занимаются новостями на сайте – пишет газета The Guardian. Издание уточняет, что на MSN нет оригинальных текстов, а новостная лента состоит из публикаций разных изданий, отредактированных под формат портала. Теперь выбирать и редактировать заметки будет компьютерная программа. Уточняется, что сокращения ожидаются и в других командах, работающих на Microsoft по всему миру.