В подмосковном Нахабино затопило несколько десятков частных домов

Из-за прошедшего накануне ливня из берегов вышла река Нахабинка. Как рассказала «Эху Москвы» местная жительница Валерия Смелова, МЧС более 12 часов не реагировала на звонки. Смелова добавила, что несколько лет назад жители столкнулись с подобной ситуацией и тогда власти построили дамбу и пообещали, что больше река из берегов выходить не будет.

