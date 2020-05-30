США обвинили Россию в производстве фальшивых денег для Ливии

Там считают, что таким образом Москва дестабилизирует ситуацию на севере Африки.

Служба безопасности Мальты обнаружила партию поддельных ливийских динаров на сумму более миллиарда долларов США. В американском госдепартаменте объявили, что фальшивые деньги были сделаны предприятием «Гознак», которое полностью принадлежит российскому правительству. В дипломатическом ведомстве отметили, что печатать динары может только Центральный Банк Ливии, который находится в Триполи. Россия же, с точки зрения Госдепа, усугубляет тяжелое экономическое положение, в котором оказалась североафриканская республика.

Ни в Министерстве иностранных дел, ни в компании «Гознак» заявление американских дипломатов еще не комментировали.



Тем временем в Штатах опасаются, что Россия собирается закрепить своё положение в регионе. Как сообщает агентство «Интерфакс», начальник Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд сказал, что Москва поддерживает одну из сторон в Ливии не для того, чтобы та победила, а чтобы организовать там для себя плацдарм. По его оценке, именно для этого туда недавно перебросили четырнадцать истребителей.

Последние несколько лет Ливия находится в состоянии гражданской войны. Столицу, Триполи, удерживает Переходный национальный совет, который создали при поддержке ООН. Большую часть страны при этом контролирует генерал Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия.