Великобритания, Франция и Германия выразили сожаление в связи с решением США по ядерной сделке с Ираном

Ранее Вашингтон решил отменить почти все исключения из американских санкций в рамках СВПД. Речь идет о проектах, в которых Тегерану позволено получать помощь от стран-участниц соглашения. В совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства говорится, что эти атомные проекты служат интересам нераспространения ядерного оружия и дают мировому сообществу гарантии исключительно мирного и безопасного характера ядерной деятельности Ирана.

