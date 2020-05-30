На борьбу с коронавирусом в России будет потрачено полтриллиона рублей

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эта сумма сопоставима с грядущей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что система должна обновляться с учетом новых вызовов – его слова приводит агентство «РИА Новости».

Между тем в России с начала эпидемии коронавирусом заразились уже почти 400 тысяч человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у почти 9 тысяч пациентов. По данным оперативного штаба еще 181 человек скончался. В Москве выявлено почти 2,5 тысячи заразившихся, умерли 78 человек – это максимальный суточный прирост за все время эпидемии.