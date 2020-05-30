Эпидемиологи допустили наложение второй волны коронавируса осенью на сезонный грипп

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации, подчеркнув, что в этом случае течение болезни будет тяжелым. При этом главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова ранее говорила, что вторая волна вируса будет слабее первой. Это связанно и с тем, что у большей части населения должен будет выработаться иммунитет.
2020-05-30T14:04:41+03:00
2020-05-30T14:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:04, 30 мая 2020
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