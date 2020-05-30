Штраф за отказ от прививок может появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях

Это следует из проекта кодекса, размещенного на портале правовых актов. Предполагается, что штраф по статье составит от 5 до 7 тысяч рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это коснется только работников из групп риска, для которых вакцинация положена в силу закона.

Государство имеет и другие механизмы наказания за невакцинацию, поэтому штрафы в данном вопросе не нужны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Между тем, сообщается, что за отказ от обязательной вакцинации предусмотрен штраф от 5 до 7 тысяч рублей.