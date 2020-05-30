В Москве на пикетах у здания полицейского главка сегодня вновь были задержаны несколько их участников

Как сообщает МБХ-Медиа, на данный момент известно о пяти задержанных.

Пикеты у городского управления МВД продолжаются третий день. Участники требуют в срочном порядке рассмотреть апелляцию на арест журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, которого несколько дней назад задержали и арестовали на 15 суток за подобный одиночный пикет. Апелляция назначена на понедельник, 1 июня. Сегодня у здания полицейского главка на Петровке, 38 полиция задержала муниципальных депутатов Елену Филину, Андрея Морева и Дмитрия Зеленова, а также Дмитрия Кисиева. Причину задержания полицейские им не назвали. Всех увезли в отделение полиции для составления протокола. Накануне были задержаны более 30 человек, в том числе работавшие на месте и не участвовавшие в пикете журналисты Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр и Наталья Демина, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина, Сергей Цукасов и Сергей Митрохин, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Некоторые из них даже не успели встать в пикеты. Журналистов «Эха Москвы» отпустили без составления протокола, впрочем, в четверг протоколы за участие в пикетах на них составили с обязательством явиться в суд.

Пикеты в поддержку Ильи Азара в эти дни проходили и в других городах страны. На них тоже не обошлось без задержаний.