Прототип космического корабля, разрабатываемый компанией SpaceX взорвался во время испытаний

Это произошло через две минуты после запуска метанового двигателя аппарата Starship на полигоне в Техасе – видео опубликовало Национальное аэрокосмическое агентство США. Это уже третий подобный инцидент, который происходит с прототипом этого корабля.

Основной задачей Starship основатель компании Илон Маск называет полеты на другие планеты, в том числе и на Марс. Ранее бизнесмен говорил, что к 2050 году намерен отправить на Красную планету миллион человек. Для этого компания планирует строить по 100 космических кораблей в год.



