Половина тяжелых больных с коронавирусом со временем избавляется от изменений в легких

Через три недели после выписки у каждого второго пациента не наблюдается никаких последствий – сказал агентству «Интерфакс» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. На вопрос о необходимости ношения масок и перчаток на улице он заметил, что при соблюдении социальной дистанции индивидуальные средства защиты не имеют смысла, однако в случае более близкого контакта спасти могут.

Масочный режим действует в том числе и в Москве. Более того, с понедельника он будет ужесточен: использовать средства индивидуальной защиты нужно будет при любом выходе на улицу.