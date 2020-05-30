10 миллионов семей должны получить выплаты на детей от 3 до 16 лет

Речь идет о единовременном переводе на сумму 10 тысяч рублей – сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Всего было подано заявлений на 15 миллионов детей. Выплаты для поддержки населения в условиях эпидемии, согласно поручению Владимира Путина, должны начаться с 1 июня. Те семьи, в которых есть дети до трех лет, должны получить по 5 тысяч рублей за каждый месяц с апреля по июнь. Ранее министерство финансов направило на эти цели более 220 миллиардов рублей.