Разведка США рассекретила стенограммы бесед экс-советника президента по нацбезопасности и бывшего российского посла

Ранее содержание разговоров Майкла Флинна с Сергеем Кисляком стало причиной отставки американского чиновника. Кроме того, он стал одним из фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Согласно стенограммам, которые публикует американская пресса, Флинн и Кисляк обсуждали стабильность на Ближнем Востоке, войну в Сириии и возможную реакцию Кремля на санкции, введенные бывшим президентом США Бараком Обамой. В частности, чиновник говорил, что Москве не стоит чрезмерно отвечать на эти ограничительные меры.