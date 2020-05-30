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13:09, 30 мая 2020

Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях

В Роспотребнадзоре пояснили, что это коснется не всех граждан и относится только к тем, для кого вакцинация обязательна в силу закона и представителям «группы риска».

Проект нового Кодекса устанавливает для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок штраф до 7 тысяч рублей. Эта норма фигурирует в проекте документа, предложенном Минюстом. Замглавы ведомства Денис Новак пояснил, что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок», а ответственность наступит только в случаях, когда появляется обязанность проведения подобной вакцинации по закону о санитарно-эпидемиологическом контроле. В Роспотребнадзоре пояснили: группа риска – это те, кто на работе связан с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью или биологическими жидкостями человека. В случае, если нарушения допущены должностными лицами – штраф выше, до 10 тысяч. Предпринимателям же может грозить наказание размером вдвое больше или административный запрет деятельности с отзывом лицензии на срок до 30 суток.

В действующей редакции КоАП наказание за отказ от прививок отсутствует, а за нарушение санитарных правил установлены предупреждение или штраф на граждан в размере до 1000 руб.



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