Почти 400 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в России с начала эпидемии

За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у почти 9 тысяч пациентов. По данным оперативного штаба еще 181 человек скончался. В Москве выявлено почти 2,5 тысячи заразившихся, умерли 78 человек – это максимальный суточный прирост за все время эпидемии.