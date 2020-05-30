Почти 400 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в России с начала эпидемии

За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у почти 9 тысяч пациентов. По данным оперативного штаба еще 181 человек скончался. В Москве выявлено почти 2,5 тысячи заразившихся, умерли 78 человек – это максимальный суточный прирост за все время эпидемии.
2020-05-30T13:07:55+03:00
2020-05-30T13:23:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651667-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3268143.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:07, 30 мая 2020
Загрузка комментариев...