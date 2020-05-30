У здания московского МВД снова начали задерживать участников протестной акции в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает «Новая газета». По словам нашего корреспондента около часа назад сотрудники полиции задержали четверых человек.

Накануне у главка московского МВД также должна была пройти пикетная очередь в поддержку Азара, однако еще до начала акции людей стали задерживать. Среди них оказались журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Полицейские стали требовать пресс-карты и редакционные задания у всех присутствующих и начали задерживать тех, у кого этих документов не оказалось.

Более десяти человек у главка МВД были задержаны полицейскими и за день до этого — спустя несколько часов после того, как Тверской суд арестовал на 15 суток Илью Азара, выходившего на это место в одиночный пикет против уголовного преследования создателя паблика «Омбудсмен полиции». Петиция с требованием освободить журналиста и всех остальных задержанных на пикетах собрала уже почти 50 тысяч подписей.