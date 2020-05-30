В США в ряде городов продолжаются беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца из-за действий полицейского

В США в ряде городов продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца из-за действий полицейского во время задержания. Есть пострадавшие и задержанные. В некоторых районах власти подключают военную полицию, где-то введен режим ЧП, а также комендантский час.

Если демонстранты не покинут территорию, против них будет применен слезоточивый газ, предупреждают в полиции Портленда, где бушуют беспорядки. В Лос-Анджелесе людям приказано оставаться дома, в против ном случае они будут задержаны, любые собрания объявлены незаконными, магазины должны быть закрыты. В районе Атланты, где проиходили поджоги и нападения на полицейские машины, введен режим чрезвычайного положения – против протестующих готовы задействовать не менее 500 человек из Национальной гвардии штата Джорджия. В городе пострадали несколько полицейских. В Детройте есть погибший – 19-лтений молодой человек погиб, когда в ходе протестов неизвестный открыл стрельбу по толпе из своего автомобиля. В городе арестованы несколько десятков человек. В Миннеаполисе также задержаны более 50 участников демонстраций. Там задейтсвованы несколько тысяч полицейских. В городе вводится комендантский час.Сейчас важно избежать жертв, сказала полицейский из Миннеаполиса Эрика Шилс

Между тем, президент США Дональд трамп направил более 500 солдат Национальной гвардии в Миннеаполис для подавления беспорядков. Он ранее в своем твиттере написал назвал агрессивных проетстующих бандитами, сказал, что готов взять контроль над ситуацией в свои руки и предупредил, что когда начинаются грабежи, начинается и стрельба. Позже Трамп заявил, что его слова были констатацией факта, а не угрозой (перевод Евроньюз)

Беспорядки в городах США начались с мирных акций, на которые люди вышли после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейский повалил его на землю и придавил коленом шею. Он не обращал внимания на слова мужчины о том, что тот не может дышать. Видеозапись инцидента разошлась в прессе и сети. Задержанный скончался.

ФБР ранее обратилось к населению с просьбой передать фотографии и видео, способные прояснить обстоятельства смерти мужчины.

После смерти афроамериканца в США американскому полицейскому, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Бывшему стражу порядка грозит до 25 лет тюрьмы – передает телеканал CNN со ссылкой на прокурора. Семья погибшего хочет, чтобы суд переквалифицировал обвинение. Об этом сказал адвокат Бен Крам.

Из трех полицейских пока арестован только один.

Ввод бойцов Национальной гвардии США в Миннеаполис не даст беспорядкам охватить всю страну. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута.

«Когда начинаются протесты, к ним моментально присоединяется большая группа люмпенов, людей которые никогда не работали, всю жизнь жили на пособиях. Эти люди как раз и громят магазины, выносят оттуда товары и тому подобное. Таким образом, то, что сделал Трамп, с моей точки зрения, совершенно адекватно – это надо прекращать. Если дать этому разгореться, это может охватить всю страну, как это было в 1991 году. Национальная гвардия, которая может подавить это хулиганье, комендантский час, потому что, в основном, поджоги и грабежи происходят вечером, – сказал он.

Таратута отметил, что властям стоило немедленно возбудить уголовный процесс против полицейского, по вине которого погиб афроамериканец Джордж Флойд.