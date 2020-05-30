Мировые расходы на вооружение в ближайшие годы могут сократиться

По словам директора Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэна Смита, это должно произойти на фоне пандемии – сообщает агентство «РИА Новости». При этом он напомнил, что в 2019 году страны потратили на эти цели рекордную сумму – почти два триллиона долларов. По мнению Смита, даже несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, нет повода ожидать резкого снижения расходов в этой сфере.

Согласно последнему рейтингу института, первое место по объему мировых продаж оружия занимает США. Следом идут Россия и Великобритания.