США планируют продать Саудовской Аравии боеприпасы на полмиллиарда долларов

Если сделка состоится, Эр-Рияд получит 7,5 тысяч управляемых авиационных бомб – пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Конгрессе. Против соглашения выступают главы комитетов по иностранным делам в обоих палатах парламента. Представители Демократической партии США отмечают, что администрация президента отказалась обосновать сделку и объяснить, как она соответствует ценностям страны и национальной безопасности. Отмечается, что подобное оружие Саудовская Аравия использовала в Йемене, где по данным ООН, погибли тысячи мирных жителей.

