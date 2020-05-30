Москва отправила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области

В течение двух недель специалисты будут работать в региональных больницах в разных населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте городского департамента здравоохранения.

На этой неделе подобную помощь получили другие российские регионы, в том числе Дагестан. В середине мая на фоне ухудшения ситуации в республике Росздравнадзор выявил дефицит тестов на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Фесенко сегодня сказал, что в регион доставили медикаменты и средства индивидуальной защиты, а также был серьезно увеличен объем тестирования.

Кроме того сообщается, что в регионе был решен вопрос с наличием машин скорой помощи.

