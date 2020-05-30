В новом Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф за отказ от прививок

Соответствующая норма содержится в проекте кодекса, размещенного на портале правовых актов. В ней говорится о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе об отказе от определенных мер, проводимых властями. Предполагается, что штраф по статье составит от 5 до 7 тысяч рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это коснется только работников из групп риска, для которых вакцинация положена в силу закона.