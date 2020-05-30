«Левада-центр»: Рейтинг Владимира Путина продолжает снижаться – он опустился до 25%

Рейтинг Владимира Путина продолжает снижаться – он опустился до 25%, свидетельствуют результаты открытого опроса «Левада-центра».

Участникам опроса было предложено назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют – без вариантов ответа. Владимир Путин по-прежнему лидирует, но на этот раз его назвали лишь четверть респондентов. Вторым по количеству упоминаний идет глава Минобороны Сергей Шойгу, третьим премьер-министр Михаил Мишустин. У мэра Москвы Сергея Собянина оказался такой же рейтинг доверия, как и оппозиционера Алексея Навального – они оба на 6-ом месте. При этом, отмечают в «Левада-центре», половина всех опрошенных россиян либо никому не доверяют, либо затрудняются кого-либо назвать.

В предыдущий раз этот опрос социологи «Левады» проводили месяц назад, тогда фамилию президента назвали на 3% больше опрошенных, в январе о доверии к нему сказала треть респондентов. Рейтинг Путина постепенно снижается с ноября 2017 года, тогда он составлял почти 60%.

Месяц назад «Левада-центр» также провел опрос об одобрении деятельности президента – этот показатель упал до исторического минимума – работу Путина не одобряет треть всех опрошенных.

В последний год ВЦИОМ, а затем и фонд «Общественное мнение», отказались публиковать подобные электоральные рейтинги Путина.