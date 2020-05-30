США готовы отменить льготы для Гонконга и ввести санкции в отношении местных властей

Поводом для этого стал законопроект о национальной безопасности в специальном административном районе, который на днях был вынесен на рассмотрение сессии Всекитайского собрания народных представителей. Документ предполагает, что Пекин сможет применять китайское законодательство на территории Гонконга, а также запрещает вмешательство в дела района со стороны других государств. Это спровоцировало акции протеста среди местных жителей. Против принятия законопроекта также выступили США и Великобритания.

