Соединенные Штаты разорвали отношения с Всемирной организацией здравоохранения

Об этом объявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить «требуемые реформы», а те деньги, которыми США спонсировали организацию, Вашингтон перенаправит в другие фонды и структуры. По мнению, главы Белого дома, на сегодня организацию полностью контролирует Китай, «несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год», тогда как США — 450 миллионов ежегодно». Эти слова приводит телеканал CNBC. По его мнению, Трампа ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19 и не проверяла данные о коронавирусной инфекции, предоставляемые Китаем. 19 мая американский президент потребовал, чтобы ВОЗ «доказала свою независимость от Китая», и пригрозил лишить организацию финансирования, если та не согласится на структурные реформы. По мнению Трампа, этого сделано не было.



В апреле американский президент заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как организация реагировала на кризис с пандемией коронавируса.