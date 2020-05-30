Почти девять тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Почти две трети из них приходится на регионы.

Восемь тысяч девятьсот пятьдесят два диагноза коронавируса подтвердились в восьмидесяти трёх регионах России. В целом по стране это немногим больше, чем вчера. При этом в Москве и Подмосковье, где всегда фиксируют самый активный прирост новых больных, этот показатель за день не изменился – в общей сложности он составил около трёх тысяч человек. Смертность в свою очередь стала максимальной за всё время эпидемии – за сутки в московских больницах умерли семьдесят восемь пациентов с коронавирусом. В этих условиях городские чиновники решили помочь другим регионам. Как пишет агентство ТАСС, из Москвы сегодня направили две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области.

Всего по стране за день умер сто восемьдесят один человек с новой болезнью. В общей сложности по официальным данным жертвами эпидемии можно считать четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять заболевших.

Примерно на пять процентов выросло и число тех, кто пережил заражение коронавирусом. Всего в России выздоровевших более ста шестидесяти семи тысяч человек.

За время эпидемии в стране выявили почти четыреста тысяч случаев заболевания коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, Россия считается третьей в мире по количеству людей с коронавирусом. В этом списке она идёт после Соединённых Штатов и Бразилии.