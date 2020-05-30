Клиенты «Рокетбанка» пожаловались на проблемы с закрытием счетов и выводом средств

Подобные сообщения – пишет газета РБК, — появились на профильных сайтах незадолго до намеченного повышения стоимости обслуживания карт. По словам клиентов, служба поддержки не реагирует на сообщения, а приложение, через которое можно закрыть счет, не работает. В группе QIWI, которой принадлежит сервис, сложности с заявками от уходящих клиентов признали.

В позапрошлом месяце QIWI рассказал о планах свернуть проект к концу года из-за его убыточности. По итогам прошлого года убыток «Рокетбанка» превысил 2 миллиарда рублей.