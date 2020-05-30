Дональд Трамп и Ангела Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

По сообщениям высокопоставленного американского чиновника, на которого ссылается издание «Политико», серьезные разногласия вокруг строящегося газопровода возникли в ходе телефонного разговора. Суть спора не уточняется. Однако ранее Германия раскритиковала американские санкции, введенные в отношении операторов трубопровода. Ограничительные меры вынудили подрядчиков прекратить работу. Россия отметила, что может довести проект до конца собсвтенными силами. Единственное отечественное судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное это сделать, сейчас находится в порту немецкого города Мукран.

