Писатель Шендерович сегодня будет читать свою новую пьесу «Маршрутка» в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Писатель и драматург Виктор Шендерович сегодня будет читать свою новую пьесу «Маршрутка» в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня вечером я буду читать новую совсем пьесу «Маршрутка» в поддержку фигурантов дела «Нового величия», дела, высосанного из пальца, дела разумеется, фальсифицированного. Со всеми этими коронавирусными делами мы, в общем, подзабываем, что наша печальная политическая жизнь продолжается, и количество политзаключенных не убавляется, а только прибавляется», — сказал он.

Приобрести билеты на читку можно на сайте Сахаровского центра. Начало мероприятия в 19 часов по московскому времени.