Россия напечатала для Ливии фальшивые купюры на сумму один миллиард евро

Это обнаружили службы безопасности Мальты, утверждается в заявлении американского Госдепартамента.

Мальта объявила об изъятии фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 миллиона долларов – деньги были напечатаны российским государственным предприятием «Гознаком», говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента. Там отмечается, что заказала купюры некая, цитата, «нелегитимная параллельная организация». Между тем Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком страны. В Госдепартаменте подчеркивают, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны. Соединенные Штаты полны решимости совместно с ООН и международными партнерами пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии.

Россия оказывает поддержку генералу Халифе Хафтару, возглавляющему антиправительственную «Ливийскую национальную армию». На его стороне работают российские наемники. Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва перебросила в Ливию несколько истребителей Миг-29.

Двоевластие в стране установилось после смерти Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находится значительная часть территории, он предпринимает попытки наступления на находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия