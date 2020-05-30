В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов

Ранены два человека.

Все оперативные службы полиции и уголовного розыска Красноярска сейчас подняты по тревоге. Правоохранительные органы пытаются найти людей, которые этим утром ограбили инкассаторов у одного из отделений Сбербанка. Как сообщает агентство РИА «Новости», подозреваемые могут скрываться на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.

В свою очередь телеграмм-канал Baza опубликовал видео произошедшего. На нём заметно, как два человека в медицинских масках подходят к микроавтобусу инкассаторов, когда те подносят к нему большой черный ящик. Неизвестные с расстояния нескольких метров открыли по охранникам огонь. Когда те упали на землю, грабители подобрали коробку и унесли её к автомобилю, который в это время подъезжал к ним задом. Неизвестные положили груз в багажник и уехали.

Инкассаторы сейчас госпитализированы. По данным ТАСС, их прооперировали и они находятся в тяжелом состоянии. Источник агентства добавил, что нападавшие стреляли им в ноги.

В свою очередь в МВД просят всех, кому что-либо известно о нападении или о подозреваемых, рассказать об этом по номеру 02.