Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 400 тысячам

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у почти 9 тысяч пациентов. По данным оперативного штаба еще 181 человек скончался. В Москве выявлено почти 2,5 тысячи заразившихся, умерли 78 человек – это максимальный суточный прирост за все время эпидемии.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что темпы ежедневного прироста зараженных в России сократились почти в 12 раз. Уже несколько дней этот показатель находится ниже уровня в 2,5%. Голикова добавила, что в России есть 17 тест-систем на коронавирус и пять – на антитела. Это позволяет нашей стране быть независимой в диагностике инфекции.

