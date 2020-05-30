За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек. Наибольшее число заболевших — в Москве (2367 чел.), Московской области (735 чел.) и Петербурге (365 чел.).