За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек. Наибольшее число заболевших — в Москве (2367 чел.), Московской области (735 чел.) и Петербурге (365 чел.).
2020-05-30T10:35:49+03:00
2020-05-30T10:39:19+03:00
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10:35, 30 мая 2020
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