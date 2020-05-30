Пользователи популярного сервиса онлайн-конференций Zoom могут сегодня столкнуться с серьезными проблемами

Это связано с необходимостью установить новую версию программы.

Оказавшийся чрезвычайно востребованным из-за пандемии сервис в последнее время все чаще упрекали за недостаточные меры безопасности. Злоумышленники могли без спроса становиться участниками переговоров, интервью и школьных уроков, нарушая образовательный процесс. Кроме того, хакерам удалось заполучить и продать личные данные пользователей, включая их пароли и электронные адреса.

Репутационные издержки заставили владельцев Zoom пересмотреть подходы к вопросам безопасности. С этого дня клиенты должны обязаны установить новую пятую версию приложения с усовершенствованным шифрованием, чтобы продолжать пользоваться системой видеоконференций. Обновленная версия требует более сложных паролей, предусматривает возможность регистрации в виртуальной комнате, чтобы избежать несанкционированного проникновения.

Из-за наличия уязвимостей ряд компаний ранее запретили сотрудникам использовать Zoom для рабочих звонков.