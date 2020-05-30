Китайские ученые опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке города Ухань

Как пишет английская газета Daily Mail со ссылкой на результаты исследований Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, генетические исследования подтверждает, что вирус возник у летучих мышей, однако рынок, считающийся очагом распространения, был скорее жертвой, а не причиной пандемии. Как утверждается, все образцы проданных на рынке животных дали отрицательный результат на коронавирус. Таким образом, рыночная продукция не могла заразить покупателей.

Ухань стал эпицентром распространения нового вируса в конце прошлого года.