Москва и Вашингтон договорились о контроле за ядерными материалами, подлежащими переработке в России

О подписании договора стало известно из годового отчета дочерней компании «Росатома». Документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов, которые обрабатываются в нашей стране и отправляются другим государствам, в том числе и США. Других подробностей не приводится.

Почти 10 лет назад стороны подписали соглашение по использованию атомной энергии в мирных целях.