Пентагон приказал привести в готовность военную полицию для подавления протестов Миннеаполисе

Источники агентства Ассошиэйтед Пресс, знакомые с ситуацией, уточняют, что солдаты должны быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов. Массовые беспорядки вспыхнули в дюжине крупных американских городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали по подозрению в подделке документов. Полицейский повалил мужчину на землю и прижал его шею коленом к земле, удерживая Флойда так в течение нескольких минут несмотря на то, что задержанный повторял, что не может дышать.

После смерти афроамериканца уже бывшему полицейскому предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

