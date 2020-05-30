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10:06, 30 мая 2020

В США рассекретили переговоры бывшего помощника американского президента с российским послом в Вашингтоне

В США рассекретили переговоры бывшего помощника американского президента Майкла Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Советник Дональда Трампа призывал Россию не принимать жесткие меры в ответ на санкции.

В ходе разговора, который состоялся в декабре 2016 года, Майкл Флинн обсуждал с Сергеем Кисляком реакцию Москвы на санкции, введенные администрацией Барка Обамы. Советник Дональда Трампа, тогда еще официально не ставшего главой государства, сказал дипломату, что российским властям следует ответить на это соразмерно – принять зеркальные меры, а когда Трамп придет к власти, после инаугурации, стороны обсудят, как улучшить отношения. Это следует из записи, которую получили члены конгресса и рассекретили американские спецслужбы. Согласно материалам, Флинн и Кисляк также обсуждали голосование в ООН, Сирию и Ближний Восток в целом. Отмечу, что из-за скандала, касающегося их связей, Флинн был вынужден уйти в отставку менее чем через месяц после вступления Трампа в должность. Сам он отрицал, что тот разговор состоялся. В Кремле отмечали, что советник Трампа и дипломат, видимо, общались, но информацию об обсуждении реакции Москвы на санкции называли неверной. Против Флинна было возбуждено дело в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы.

В этом месяце Минюст США объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна.



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