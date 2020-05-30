Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня»

Бизнесмену Вячеславу Вишневскому инкриминируют дачу взятки чиновнице стройнадзора, которая позволила провести реконструкцию здания без разрешительной документации.

Дело против генерального директора акционерного общества «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца сгоревшего два года назад кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» находится в финальной стадии расследования. Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило обвинение в окончательной редакции – речь идет о взятке в особо крупном размере группе должностных лиц во главе с бывшей начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В число получателей взятки, а ее сумма оценивается в 7 миллионов рублей, входил сын Комковой, и директор одного из местных предприятий. Ими был составлен акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, а сама Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Вячеслав Вишневский после пожара, приведшего к десяткам жертв, скрывался за рубежом, вел строительный бизнес в Испании, позже был задержан в Польше и экстрадирован в Россию. Уголовное дело в отношении Комковой, как и дела в отношении еще 10 человек, в том числе бывшего начальника кемеровского МЧС уже рассматриваются в судах

Пожар в кемеровском торговом центре «зимняя вишня произошел в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.