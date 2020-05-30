Z Архив новостей новости
5 1 6 464
10:03, 30 мая 2020

Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня»

Бизнесмену Вячеславу Вишневскому инкриминируют дачу взятки чиновнице стройнадзора, которая позволила провести реконструкцию здания без разрешительной документации.

Дело против генерального директора акционерного общества «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца сгоревшего два года назад кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» находится в финальной стадии расследования. Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило обвинение в окончательной редакции – речь идет о взятке в особо крупном размере группе должностных лиц во главе с бывшей начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В число получателей взятки, а ее сумма оценивается в 7 миллионов рублей, входил сын Комковой, и директор одного из местных предприятий. Ими был составлен акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, а сама Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Вячеслав Вишневский после пожара, приведшего к десяткам жертв, скрывался за рубежом, вел строительный бизнес в Испании, позже был задержан в Польше и экстрадирован в Россию. Уголовное дело в отношении Комковой, как и дела в отношении еще 10 человек, в том числе бывшего начальника кемеровского МЧС уже рассматриваются в судах

Пожар в кемеровском торговом центре «зимняя вишня произошел в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 311 6 23258 28.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 60 6 5117 29.05
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 87 6 12214 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 280 6 40167 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 684 6 107757 23.05
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бунты в США: можно ли сжечь расизм? Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни…

5 35 6 5822 07:56
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 71 6 12707 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14562 25.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 79 6 15553 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 6016 24.05
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: В сегодняшней России никакого запроса на свободу и справедливость нет Сегодня есть ожидания только ужесточить все, только дойти до Киева, а потом до Брюсселя, а если не доходить до них, то, видимо, в виде компенсации уничтожить всех инакомыслящих, причем желательно публично…

5 56 6 11734 29.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 7005 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 276 6 58792 24.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В космос без России Некоторое время удавалось выезжать на королёвских разработках времён СССР, но даже с тем великим наследством, что досталось, невозможно жить вечно…

5 89 6 19383 27.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 30 6 6558 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Журналистов «Эха Москвы» задержали на акции в поддержку Ильи Азара Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева и журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции с двумя протоколами…

5 135 6 30645 28.05

Популярное за неделю

Новости

Некоторые российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на совещание Путина и Собянина о режиме прогулок по графику Как утверждается, на это повлияли звонки чиновников…

5 17 6 8559
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 201 6 113951 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 71 6 12646 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 45 6 467015 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 70 6 108889 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8547276
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4501131

Сегодня в эфире