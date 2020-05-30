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10:01, 30 мая 2020

Американские власти могут направить военную полицию на борьбу с протестующими в Миннеаполисе

Там беспорядки длятся уже четвёртый день подряд.

В штатах Северная Каролина, Нью Йорк, Канзас и Колорадо отряды военной полиции готовятся к отправке в течение ближайших двадцати четырёх часов. Об этом телеканалу KSTP при условии анонимности рассказали несколько источников в армии. В последний раз в США военная полиция использовалась таким образом для подавления бунта 1992-ого года в Лос-Анджелесе. Тогда массовые беспорядки, которые длились почти пять дней, начались они из-за оправдательного приговора полицейским, избившим темнокожего местного жителя Родни Кинга.

Сейчас же в Миннеаполисе протестующие четвертый день подряд грабят и поджигают магазины. Зафиксировано два случая захвата полицейских участков. В городе ввели комендантский час, а против тех, кто его не соблюдает, используют резиновые пули и слезоточивый газ. Известно как минимум о двух погибших. Как сообщает полиция, на второй день протеста одного человека застрелили, когда он попытался ограбить ломбард, а вчера вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля по толпе и убили подростка.

Волнения начались после того, как в начале недели при задержании сразу четверо полицейских навалились темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. В итоге человек задохнулся, а сотрудников правоохранительных органов уволили. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Протесты из-за убийства Флойда тем временем выходят за границы Миннеаполиса. Вчера вечером митинги прошли в двенадцати американских городах. Одним из них стал Вашингтон, где полицейские решили на всякий случай оцепить Белый дом.



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