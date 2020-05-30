Пакистан сегодня частично возобновит международное авиасообщение

Власти приняли такое решение несмотря на то, что в стране ежедневно фиксируют большое число заболевших.

Пакистанские авиакомпании смогут возобновить регулярные и чартерные перевозки за пределы страны. Об этом ранее объявило Управление гражданской авиации Пакистана, предупредив, однако, что запрет на прилет пассажиров из других государств пока остается в силе. Сообщение ведомства приводит агентство ТАСС.

Внутреннее и международное авиасообщение в Пакистане было прервано в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В середине мая последовало частичное смягчение ограничений: перевозчикам разрешили частично возобновить рейсы в пределах пяти крупнейших аэропортов страны. Вскоре после этого, 22 мая, в Пакистане произошла крупная авиакатастрофа: Airbus A320 упал на жилые дома рядом с аэропортом Карачи при заходе на посадку. Погибли 97 человек.

По последним данным, в Пакистане выявлено свыше 64 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки это число выросло почти на 3 тысячи человек.