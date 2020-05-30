Канцлер Германии отказалась принять участие в саммите G7 в очном формате

Представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт в разговоре с изданием Politico сказал, что глава правительства благодарит Дональда Трампа за приглашение, но не может согласиться на поездку в Вашингтон, учитывая общую ситуацию с пандемией.

Изначально саммит «большой семерки» должен был пройти с 10 по 12 июня в резиденции американского президента, однако глава Белого дома перенес мероприятие в онлайн-формат. На прошлой неделе стало известно, что в Вашингтоне намерены перенести саммит на более поздние даты, но организовать его в очной форме в качестве символа к возвращению к нормальной жизни.