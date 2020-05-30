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09:32, 30 мая 2020

Совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» предъявили окончательное обвинение

Как говорится на сайте Следственного комитета, Вячеславу Вишневскому вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником областной инспекции государственного строительного надзора Танзилией Комковой. Следователи считают, что Вишневский в 2013-2014 годах дал взятку в размере 7 миллионов рублей, что позволило провести реконструкции торгового центра без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах. Все это и привело к трагедии. Жертвами пожара в ТЦ в позапрошлом году стали 60 человек, большинство из них – дети.



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