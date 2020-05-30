Совладельцу «Зимней вишни» предъявлено окончательное обвинение в даче взятки

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Там отметили, что уголовное дело в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования. После пожара в торговом центре Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. Его задержали в Польше и в конце марта экстрадировали в Россию. Трагедия случилась в 2018 году, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.