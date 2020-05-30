Столичные музеи сегодня начинают проводить онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей

Он отмечается 1 июня.

Мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии – 9 музеев и галерей Москвы, несмотря на эпидемию коронавируса, от празднования дня защиты детей не отказались и перевели его в дистанционный формат. Первым сегодня стартует Дарвиновский музей. В своих соцсетях он покажет три сказки – «Рикки-Тики-Тави», «Маугли» и «Муми-Тролль и Шляпа Волшебника». Но их формат – необычный: дети услышат рассказ в сопровождении камерного оркестра и даже органа, а герои воплотятся в песочной анимации. На площадках Дарвиновского музея также пройдут дистанционный мастер-класс по лепке из пластилина и лекция о тропических насекомых.

Другие музеи присоединятся ко Дню защиты детей в воскресенье и понедельник. Так, например, Биологический музей имени Тимирязева расскажет о том, как животные и морские обитатели заботятся о потомстве и как сделать гербарий. В музее «Дом Гоголя» детские издательства в онлайн-режиме представят новые книги. А в Музее моды прочитают лекцию о том, во что одевались дети в годы Великой Отечественной войны.

Полное расписание мероприятий столичных музеев ко Дню защиты детей можно узнать на сайте агентства департамента культуры «Мосгортур».