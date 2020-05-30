Рабочая группа по поправкам в конституцию сегодня впервые соберется после длительного перерыва из-за коронавируса

Члены рабочей группы обсудят вопросы, связанные с информированием россиян о содержании поправок, сообщил накануне один из сопредседателей, сенатор Андрей Клишас агентству Интерфакс. Он уточнил, что речи о возможных датах голосования по изменениям в основной закон страны не будет. Дату определит президент, отметил Клишас. Рабочая группа, в которую помимо юристов и членов парламента неожиданно вошли актёры, спортсмены и деятели культуры, не собиралась с марта из-за коронавируса. Заседание сегодня проведут в Общественной палате. На нём будут присутствовать не все члены рабочей группы, в пресс-службе палаты объяснили это требованием соблюдать социальную дистанцию. Ключевая поправка в конституцию, напомню, обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Против этого ранее выступили российские учёные, журналисты, писатели и юристы. Они подписали открытое письмо, в котором назвали предложенные изменения в основной закон цитата «конституционным переворотом». Более двухсот тысяч россиян подписали петицию с призывом к Совету Европы провести правовую экспертизу поправок, это обещали сделать.



Голосование по поправкам в конституцию Центризбирком и Роспотребнадзор рекомендовали провести на открытом воздухе возле избирательных участков в течение нескольких дней. Об этом накануне сообщала газета Ведомости. Напомним, что голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии его перенесли.