В Красноярске совершено нападение на инкассаторов

Инцидент произошел этим утром возле отделения Сбербанка. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как двое инкассаторов вытаскивают сумку из машины. В это время к ним подбегают двое неизвестных. Один из них стреляет из дробовика, после чего злоумышленники забирают сумку и бегут к подъехавшей задним ходом машине. Грабители кладут сумки в багажник и уезжают. Раненных инкассаторов увезла «скорая». Оба в тяжелом состоянии. Их прооперировали, они в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Известно, что они были в бронежилетах. Источник в правоохранительных органах сообщил, что инкассаторам стреляли по ногам. В городе введен специальный план по задержанию преступников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД. К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска. Пресс-служба «Сбербанка» подтвердила нападение, передает местный телеканал. Сколько было украдено денег неизвестно.