Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая. Мера принята в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны, говорится в бюллетене, опубликованном Белым домом. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.