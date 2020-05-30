Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая. Мера принята в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны, говорится в бюллетене, опубликованном Белым домом. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.
2020-05-30T08:34:02+03:00
2020-05-30T08:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 30 мая 2020
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